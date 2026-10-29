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Экономика 29 октября 2026 15:55

Казань первой среди городов России внедрила ИИ для обработки обращений жителей

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Казань первой среди городов России внедрила ИИ для обработки обращений жителей
Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ» ​
Мэрия Казани внедрила систему обработки обращений жителей на основе искусственного интеллекта. Это первое подобное решение среди городов России, рассказал «Татар-информу» директор Центра городской трансформации Эмиль Хуснетдинов на выставке международного форума Kazan Digital Week.

«С помощью этой системы из разных источников получаем обращения, выявляем дубликаты и уже работаем только с проблемой. На типовые вопросы быстро даём ответ из базы знаний с помощью искусственного интеллекта, а если нужно в рамках обращения какие-то работы выполнить, то это маршрутизируется сразу ответственному исполнителю и прозрачно контролируется», – сообщил он.

По данным Хуснетдинова, ежегодно в исполком Казани поступает до 600 тыс. обращений. Зачастую обращения дублируются, на многие обращения можно дать типовой ответ.

При разработке решения в Казани ориентировались на опыт крупных операторов и банков, где используются омниканальные системы обработки запросов. Хуснетдинов отметил, что среди муниципалитетов подобный подход применили впервые.

Помимо системы обращений, на стенде Казани представили еще три цифровых решения. Искусственный интеллект уже помог сотрудникам исполкома создать более 5 тыс. документов, он также используется для подготовки писем и анализа данных.

Еще одна разработка предназначена для подбора сотрудников: платформа собирает отклики соискателей из разных источников и позволяет оценивать их цифровые компетенции.

Для градостроительных задач в городе используют 3D-модель, с помощью которой можно оценивать, как новые проекты застройки повлияют на облик Казани, высотность зданий, видовые раскрытия и инсоляцию.

Международный форум Kazan Digital Week продлится в столице Татарстана с 29 по 31 октября. В этом году на событие зарегистрировалось более 21,7 тыс. участников из 76 стран.

Программа форума включает свыше 170 мероприятий, а на выставке свои разработки представят более 250 российских и зарубежных компаний и стартапов. Одной из ключевых тем форума стало создание и внедрение искусственного интеллекта как драйвера развития различных отраслей.

#Kazan Digital Week #мэрия казани
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