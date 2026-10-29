ЦУМ откроет павильон «Маленькая Якутия» 4 ноября ко Дню народного единства

В День народного единства, 4 ноября, в Центре уникального мастерства (ЦУМ) откроется павильон «Маленькая Якутия». Там разместится постоянная экспозиция якутских национальных костюмов и предметов материальной культуры, будет представлена продукция резидентов Ассоциации «Сделано в Якутии», а также пройдут мероприятия, знакомящие жителей и гостей Казани с традициями республики, сообщает пресс-служба ЦУМа.

Согласно полученной информации, в день открытия на площадке представят национальные костюмы, изделия народных мастеров и продукцию якутских производителей. Отдельным направлением станет знакомство с гастрономической культурой Якутии: планируются мастер-классы по традиционной и арктической кухне, дегустации северных деликатесов и встречи с экспертами отрасли. В программе открытия – мастер-классы по резьбе по кости, дегустация национальных блюд, концерт и выступление якутского шамана. Все события доступны для всех желающих бесплатно.

В этот же день в ЦУМе начнется Республиканский конкурс среди муниципальных образований «Культурная столица Татарстана». Муниципалитеты республики будут последовательно презентовать культурный потенциал, традиции, национальные ремесла и семейные ценности. 4 ноября казанцев приглашают познакомиться с историей Нижнекамска и Нижнекамского района: в программе – ярмарка нижнекамских мастеров, концерт локальных артистов и творческие мастер-классы по национальным ремеслам. Все события бесплатны.

Тема единства продолжается и в других событиях ноября. С 6 по 8 ноября в ЦУМе развернется UMMA FORUM – международная выставка халяльной индустрии, которую организаторы впервые привозят в Казань из Москвы. Пространство ЦУМа оформят как аэропорт, а «рейсами» станут стенды участников из Татарстана, Москвы, Пензы, Грозного, Ингушетии и Дагестана. В программе – лекции, мастер-классы и творческие встречи. Вход по регистрации на ummaforum.ru.

11 ноября на платформе ЦУМа пройдет XI Форум национальных СМИ «Единство в многообразии: медиа как код национальной идентичности», организатором выступает «Татмедиа». Мероприятие соберет руководителей ведущих региональных и национальных изданий, телерадиокомпаний, информационных агентств, федеральных экспертов и представителей профильных госструктур для обсуждения современного состояния и перспектив развития региональных и национальных СМИ России и обмена опытом. Подробности на сайте форумсми.рф.

Для любителей музыки ноябрь предложит два вечера. 6 ноября в конгресс-холле квартет OpensoundOrchestra сыграет живую музыку к легендарному немому фильму «Броненосец «Потемкин». А 13 ноября состоится концерт казанского камерного оркестра La Primavera «Вечер танго». Художественный руководитель, главный дирижер и рассказчик – Рустем Абязов. Подробности на сайте ЦУМа в разделе «Мероприятия».

Школьникам и молодежи адресованы три фестиваля. 1 ноября школа «Летово» на платформе ЦУМа проведет бесплатный образовательный фестиваль с занятиями по робототехнике, квестами в стиле Minecraft с шифрами и логическими задачами. 5 ноября в ЦУМе пройдет детский вокально-танцевальный фестиваль «Без бергә», а 17 ноября – республиканский фестиваль молодежного экодвижения «Будет чисто».

Модный календарь ЦУМа включает три показа за две недели. 14 ноября дизайнер Светлана Зленко представит авторскую коллекцию Zlenko Sveta 7.0. 15 ноября Союз дизайнеров Республики Татарстан проводит в Казани вечер «Код уникальности»: на подиуме под живой звук группы «Дышать» – коллекции ведущих дизайнеров Татарстана, включая классику и этномоду, вечерние образы к новогодним праздникам; отдельно покажут работы молодых дизайнеров. А 21 ноября Volga Fashion Week соберет в ЦУМе дизайнеров Приволжья.

28 ноября, накануне Дня матери, пройдет лекция «Культурный код татарской женщины». В рамках проекта «Искусство жить» на встрече расскажут о выдающихся представительницах татарской культуры.

Весь ноябрь в ЦУМе работают бесплатные экспозиции: фотовыставка легендарного татарстанского фотографа Евгения Канаева, выставка лаковой миниатюрной живописи Юрия Павлова «Живописный гимн Отчизне», выставка ковроделия, музей самоваров. Экскурсии по центру и мастер-классы в мастерских резидентов доступны ежедневно. Полная афиша и условия входа размещены на сайте ЦУМа tsumkazan.ru.