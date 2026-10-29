Минниханов и Кириенко обсудили сотрудничество Татарстана и VK

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором VK (ВКонтакте) Владимиром Кириенко в рамках международного форума Kazan Digital Week – 2026. Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества, в том числе в области развития цифровых сервисов республики, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Рустам Минниханов подчеркнул, что VK – стратегический партнёр Татарстана. Реализуется целый ряд совместных проектов. Так, республиканские компании интегрируют в свою работу сервисы VK. В IT-парке им. Башира Рамеева открыт хаб VK, который стал первым региональным IT-хабом за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Татарстан завершил импортозамещение государственной почтовой системы. Кроме того, второй год подряд в Казани проходит популярное среди молодёжи мероприятие VK Fest.