Минниханов обозначил приоритеты в цифровом развитии Татарстана

Достижениями в вопросах цифровизации и развития искусственного интеллекта, а также планами на дальнейшее развитие Татарстана в этих направлениях поделился сегодня Раис республики Рустам Минниханов на пленарной сессии международного форума Kazan Digital Week.

По его словам, за прошедший между форумами год в Татарстане была принята пятилетняя программа развития ИИ до 2030 года с ежегодным финансированием из бюджета по 1 млрд рублей. Ключевыми направлениями этой программы станут кадры, наука, инфраструктура и прикладные проекты.

По словам Минниханова, в республике развивается сквозная система подготовки кадров со школьной скамьи. Так, уже работает более 339 кружков по ИИ, и цель – довести их число до 600 к концу этого года.

Помимо детей, внимание уделяют и педагогам – 700 учителей прошли повышение квалификации и начали внедрять подготовку специалистов в СПО.

Минниханов также отметил AI-платформу госуправления ГосПромпт, которой ежедневно пользуются более чем 10 тыс. работников бюджетной сферы. Только за этот год сервисом были решены свыше 6,5 млн задач.

Говоря о дальнейших планах, Раис Татарстана подчеркнул, что необходим переход от отдельных проектов к системному применению технологий для повышения качества управления и эффективности экономики.

При этом особое внимание нужно уделять вопросам кибербезопасности и подготовке квалифицированных кадров.

Минниханов также подчеркнул важность обмена опытом и проведения совместных мероприятий для адаптации к быстро меняющемуся миру с другими регионами и странами.