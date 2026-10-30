Как получить компенсацию за задержку зарплаты

Задержка зарплаты считается нарушением уже со следующего дня после установленной даты выплаты, рассказал в беседе с RT юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, финансовые трудности, отсутствие денег на счетах или задержка платежей от контрагентов не освобождают работодателя от ответственности.

Хаминский отметил, что за нарушение сроков выплаты зарплаты предусмотрены административные штрафы, а при наличии установленных законом условий – уголовная ответственность по ст. 145.1 УК России.

Он уточнил, что за каждый день просрочки работнику полагается компенсация не ниже 1/150 действующей ключевой ставки Банка России от невыплаченной суммы, включая день фактического расчета. Коллективный или трудовой договор может предусматривать и повышенную компенсацию.

Для подтверждения задержки работнику следует сохранить трудовой договор, расчетные листки, банковские выписки и переписку с работодателем, отметил эксперт. Кроме того, он порекомендовал направить работодателю письменное требование о выплате долга и компенсации, сохранив подтверждение его получения.

При отсутствии реакции работодателя необходимо обратиться в Государственную инспекцию труда, прокуратуру или суд, поделился собеседник агентства.

По его словам, если задержка превышает 15 дней, работник вправе письменно уведомить работодателя и приостановить деятельность до выплаты задолженности, за исключением предусмотренных ст. 142 ТК России случаев. На период приостановления за работником сохраняется средний заработок.

Охрана труда соответствует целям национального проекта «Кадры», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.