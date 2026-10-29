В Татарстане запустили доставку почты дронами в радиусе 15 километров

По его словам, доставка беспилотниками может снизить расходы на перевозку отправлений. При использовании дронов не нужно тратиться на топливо и амортизацию автомобиля.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Начвин сообщил, что пилотный проект планируют продолжить. О его результатах глава Минцифры Татарстана пообещал отдельно доложить Раису республики.

Международный форум Kazan Digital Week продлится в столице Татарстана с 29 по 31 октября. В этом году на событие зарегистрировалось более 21,7 тыс. участников из 76 стран.

Программа форума включает свыше 170 мероприятий, а на выставке свои разработки представят более 250 российских и зарубежных компаний и стартапов. Одной из ключевых тем форума стало создание и внедрение искусственного интеллекта как драйвера развития различных отраслей.