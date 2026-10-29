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Экономика 29 октября 2026 15:52

В Татарстане запустили доставку почты дронами в радиусе 15 километров

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В Татарстане запустили доставку почты дронами в радиусе 15 километров
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» ​
В Альметьевской зоне Татарстана протестировали почтовые отправления с помощью беспилотников, о чем рассказал глава Минцифры Татарстана Илья Начвин на выставке форума Kazan Digital Week, обращаясь к Раису республики Рустаму Минниханову.
«После стажировки в Китайской Народной Республике вы давали поручение развивать тему низковысотной экономики. Наша отрасль не остается в стороне: совместно с Почтой России мы сегодня уже первые такие полеты запустили в Альметьевской зоне», – сказал Начвин.

По его словам, доставка беспилотниками может снизить расходы на перевозку отправлений. При использовании дронов не нужно тратиться на топливо и амортизацию автомобиля.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Начвин сообщил, что пилотный проект планируют продолжить. О его результатах глава Минцифры Татарстана пообещал отдельно доложить Раису республики.

Международный форум Kazan Digital Week продлится в столице Татарстана с 29 по 31 октября. В этом году на событие зарегистрировалось более 21,7 тыс. участников из 76 стран.

Программа форума включает свыше 170 мероприятий, а на выставке свои разработки представят более 250 российских и зарубежных компаний и стартапов. Одной из ключевых тем форума стало создание и внедрение искусственного интеллекта как драйвера развития различных отраслей.

#Kazan Digital Week #минцифры рт
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