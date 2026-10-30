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Общество 30 октября 2026 01:35

Эксперт Покаместов: шутки в переводах могут привести к блокировке счета

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Шуточные сообщения к банковским переводам с текстом «На откат», «На бомбу» или «На торт» могут спровоцировать проверку. В ряде случаев счет остряка могут заблокировать, рассказал «Абзацу» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Илья Покаместов.

По его словам, все финансовые организации обязаны следовать требованиям безопасности и Федеральному закону «О противодействии легализации, отмыванию доходов и финансированию терроризма». Банковские системы настроены на автоматический анализ поля с сообщением получателю, поэтому попытка пошутить с использованием опасных слов может быть расценена как подозрительная и способна повлечь последствия.

Покаместов уточнил, что если при переводе через приложение банка указать в окошке сообщение получателю «На откат», «На терроризм», «На бомбу» или любые аналогичные примечания, это привлечет внимание службы безопасности и сотрудников по борьбе с терроризмом – не только банковских, но и работников профильных органов. Делать такие пометки, как и пометки «На ноготочки», ни в коем случае нельзя: в случае с оказанием услуг может возникнуть подозрение, что вы их финансируете.

Экономист посоветовал оставлять поле с сообщением для перевода пустым – по его мнению, это убережет от возможных последствий. Также он рекомендовал разъяснить это правило детям, у которых есть специальные карты: такое уточнение спасет их от потенциальных проблем.

#эксперт #переводы #блокировка счетов
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