Фазлеева о Дне памяти жертв репрессий: Наш долг – сохранить историческую память

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева обратилась к жителям республики по случаю одной из самых горьких памятных дат в российском календаре – Дня памяти жертв политических репрессий, который отмечается сегодня, 30 октября.

«Это день, когда слово „память" наполняется конкретным содержанием: именами, датами, судьбами, которые заставляют нас не просто вспоминать, а вглядываться в прошлое внимательно и честно», – заметила вице-премьер РТ.

«В течение многих лет ученые-историки, архивисты и поисковики восстанавливали страшную хронику событий. Результат этой работы – 28 томов Книги Памяти Республики Татарстан. На их страницах навечно остались 54 727 наших земляков – целые поколения людей, столкнувшихся с несправедливостью, потерявших близких, прошедших через унижения и лишения», – напомнила она.

«В День памяти по всей республике проходят памятные акции и траурные мероприятия. Мы склоняем головы перед теми, кто не вернулся из лагерей и ссылок, и выражаем глубокую благодарность тем, кто выжил и сумел сохранить в себе любовь к родной земле и веру в людей», – добавила Фазлеева.

«Наш общий нравственный долг – сохранить историческую правду и передать ее потомкам, чтобы трагедия прошлого никогда не повторилась. Желаю крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни уважаемым ветеранам и всем, кто носит в сердце живую память о тех годах», – заключила вице-премьер.