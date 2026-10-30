news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 30 октября 2026 07:00

Фазлеева о Дне памяти жертв репрессий: Наш долг – сохранить историческую память

Читайте нас в
Фазлеева о Дне памяти жертв репрессий: Наш долг – сохранить историческую память
Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева обратилась к жителям республики по случаю одной из самых горьких памятных дат в российском календаре – Дня памяти жертв политических репрессий, который отмечается сегодня, 30 октября.

«Это день, когда слово „память" наполняется конкретным содержанием: именами, датами, судьбами, которые заставляют нас не просто вспоминать, а вглядываться в прошлое внимательно и честно», – заметила вице-премьер РТ.

«В течение многих лет ученые-историки, архивисты и поисковики восстанавливали страшную хронику событий. Результат этой работы – 28 томов Книги Памяти Республики Татарстан. На их страницах навечно остались 54 727 наших земляков – целые поколения людей, столкнувшихся с несправедливостью, потерявших близких, прошедших через унижения и лишения», – напомнила она.

«В День памяти по всей республике проходят памятные акции и траурные мероприятия. Мы склоняем головы перед теми, кто не вернулся из лагерей и ссылок, и выражаем глубокую благодарность тем, кто выжил и сумел сохранить в себе любовь к родной земле и веру в людей», – добавила Фазлеева.

«Наш общий нравственный долг – сохранить историческую правду и передать ее потомкам, чтобы трагедия прошлого никогда не повторилась. Желаю крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни уважаемым ветеранам и всем, кто носит в сердце живую память о тех годах», – заключила вице-премьер.

#день памяти жертв политических репрессий #Лейла Фазлеева
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Пенсии, налоги и штрафы для мигрантов: гид по законам ноября

Пенсии, налоги и штрафы для мигрантов: гид по законам ноября

30 октября 2026
«Казаньоргсинтез» получил эффект в 3 млрд рублей от цифровой трансформации

«Казаньоргсинтез» получил эффект в 3 млрд рублей от цифровой трансформации

29 октября 2026
Новости партнеров