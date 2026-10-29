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Экономика 29 октября 2026 16:06

IT-парк Татарстана представил на Kazan Digital Week проекты для шести отраслей

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IT-парк Татарстана представил на Kazan Digital Week проекты для шести отраслей
Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ» ​
IT-парк представил на форуме Kazan Digital Week проекты для шести отраслей, рассказал «Татар-информу» на выставке форума директор IT-парка Руслан Власов.

«Сегодня наш стенд не просто так выглядит похожим на IT-парк имени Башира Рамеева, а по сути показывает, что внутри самого IT-парка находится очень много решений по различным отраслям. Мы показываем самые яркие проекты в разных областях: в медицине, инфраструктуре, сельском хозяйстве, стройке, промышленности, образовании», – рассказал Власов.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Помимо выставки, IT-парк участвует в организации республиканского турнира по битве роботов. В соревнованиях примет участие 31 команда из Татарстана. Турнир должен начаться завтра, 30 октября.

Еще одно направление работы – международный акселератор с участием зарубежных компаний и татарстанских стартапов.

«Мне нравится, что вся наша большая компания цифрового Татарстана активно представлена во всех плоскостях», – отметил директор IT-парка.

#Kazan Digital Week #ИТ-парк
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