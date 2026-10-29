Минниханов пригласил делегацию Шри-Ланки на KazanForum в 2027 году

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в России Шобини Гунасекерой. Переговоры состоялись на полях международного форума Kazan Digital Week – 2026, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Рустам Минниханов отметил, что Шри-Ланка является давним партнером России в Южной Азии. Между странами налажен регулярный политический диалог, действует межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, расширяются обмены в сфере торговли, туризма, образования и культуры.

«Татарстан заинтересован в наращивании практического взаимодействия со Шри-Ланкой. Необходимо работать над увеличением объемов торговли и расширением перечня поставляемой продукции. Мы готовы экспортировать машиностроительную, нефтехимическую, сельскохозяйственную и другую продукцию», – подчеркнул Раис Татарстана.

Также он указал на важность развития гуманитарных связей в области науки, образования, культуры, спорта и туризма. Сегодня в вузах республики обучаются 8 студентов из Шри-Ланки.

Рустам Минниханов сообщил, что в Татарстане ежегодно проводится ряд масштабных международных событий, одно из ключевых – международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum». Глава республики пригласил делегацию Шри-Ланки принять участие в KazanForum в мае следующего года.