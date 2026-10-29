Миллионы за липовых беременных: в Казани судят беглого экс-замглавы филиала ФСС

В Казани начали судить бывшего заместителя директора филиала № 1 Фонда соцстрахования Татарстана Алексея Белякова. Он скрывался от правосудия, но в прошлом году его задержали. О том, как он и его подельники зарабатывали на беременных, – в репортаже «Татар-информа».





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Беременные существовали только на бумаге ради пособий

Сегодня в Вахитовском суде Казани стартовал процесс по делу бывшего заместителя руководителя Вахитовского филиала Фонда соцстрахования Татарстана Алексея Белякова. Его обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и организации преступного сообщества с использованием служебного положения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в течение семи лет Беляков находился в розыске, пока в 2025 году его не задержали в Новороссийске. Его доставили в Казань, суд отправил его в СИЗО, по сей день он находится под стражей.

«Не позднее 1 января 2013 года неустановленные руководители регионального отделения ФСС по Татарстану, директор филиала № 1 Айдар Юсупов и его заместитель Алексей Беляков объединились в преступное сообщество. Цель у них была одна – похищать бюджетные деньги фонда», – рассказал помощник прокурора Вахитовского района Ильнур Музафаров.

По версии следствия, схема заключалась в фиктивном трудоустройстве на работу беременных женщин и последующем присвоении пособий по беременности и родам. В преступное сообщество помимо организаторов входили две самостоятельные группы под руководством экс главного специалиста отдела назначения страховых выплат филиала №1 Ильмиры Саитовой и главного бухгалтера одной из подконтрольных группе фирм – «Крокус» Веры Санниковой, у которых также были люди в подчинении.

По версии следствия, Беляков давал указания Санниковой регистрировать фиктивные организации и предоставлять их реквизиты, открывать расчетные счета, вести бухгалтерский учет подконтрольных коммерческих организаций, готовить документы с ложными сведениями о расходах на выплату пособий и подавать их в филиал № 1. А затем передавать ему деньги. Он также давал указания Саитовой о том, чтобы она рассматривала документы о возмещении расходов без проверок и готовила их для передачи директору филиала Айдару Юсупову.

«В период с 2013 по 2015 год участники сообщества регистрировали или покупали коммерческие организации на себя и подставных лиц. Эти фирмы существовали только на бумаге. Дальше фирма подавала в филиал № 1 ФСС расчетную ведомость, в которой было написано, сколько фирма якобы выплатила работницам через пособия по беременности, родам и временной нетрудоспособности», – рассказал Ильнур Музафаров.

На самом деле никаких работниц и выплат не было – у фирм не было ни штата, ни отчислений страховых взносов, а значит, и права на возмещение. Фонд через «своих людей» без проверок возмещал расходы и перечислял деньги на счета фирм. Дальше они обналичивались и уходили организаторам схемы. Таким образом Белякову и его друзьям удалось заработать около 20 миллионов рублей.

По версии следствия, Беляков выстраивал и держал в руках всю цепочку – от правильной подачи и оформления фиктивных бумаг до получения денег; Юсупов, как директор филиала, ставил финальную подпись, без которой выплата не ушла бы фиктивным фирмам.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Свою вину Алексей Беляков не признает

По версии следствия, схема изменилась в период с 2015 по 2018 год, когда Татарстан стал пилотным регионом проекта «Прямые выплаты». Теперь фонд платил пособие не фирме, а напрямую беременной женщине. И обойтись без будущих мамочек было уже нельзя.

Участники схемы искали беременных женщин среди знакомых и даже по объявлениям. Женщине говорили, что помогут оформить и получить пособие по беременности и родам. Она соглашалась и отдавала документы: копии паспорта, СНИЛС, ИНН и реквизиты банковской карты.

С этими документами ее фиктивно оформляли в подконтрольную фирму, зачастую сразу в несколько. Зарплату ей в фирме проставляли задним числом и как можно выше, чтобы увеличить сумму выплаты, хотя реально она там никогда не работала.

После этого в фонд подавались фиктивные сведения о женщине как о работнице с высоким доходом. Сотрудники фонда, в том числе Алексей Беляков, принимали документы без проверок и оформляли выплату. Пособие приходило на карту женщины, часть – от 10 тысяч рублей – она оставляла себе, остальное снимала и передавала участникам преступной группы. Таким образом, Алексей Беляков с подельниками заработал еще 61 миллион рублей.

По словам адвоката Белякова, свою вину он не признает. Свое мнение подсудимый сможет высказать, когда помощник прокурора Вахитовского района закончит читать государственное обвинение, а оно, к слову, насчитывает больше сотни страниц. Огласить все их сегодня не удалось.

В мае этого года подельники Белякова выслушали свои приговоры: экс-руководитель филиала № 1 по Вахитовскому району отделения ФСС РФ по РТ Айдар Юсупов отправился в колонию общего режима на 6 лет, Ильмира Саитова – на 3 года, Вера Санникова на 3,5 года.

Их подчиненным суд назначил следующие сроки: Людмиле Ильиной – 4 года; Максиму Киселеву – 3,5 года; Аделе Рахматуллиной – 3,5 года; Роберту Шавалиеву – 3 года; Ильгизу Мамаджанову – 4,5 года; Тимуру Давлетбаеву – 5 лет. Избежал наказания только Арслан Мухамедшин, так как он находится в розыске.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в июне 2022 года Московский суд Казани вынес приговор экс-главе Фонда социального страхования Павлу Лоханову за взятку на 2,4 млн рублей от руководства фирмы «РСС-Мед». Фирма получила от ФСС госконтракт на сумму 56 млн рублей и должна была поставить инвалидам средства реабилитации. На деле фирма нарушила условия контракта и доставила инвалидам не ту модель, которая была прописана в договоре. Лоханова задержали с поличным, когда он получил часть суммы – 2,4 млн рублей.