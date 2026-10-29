Генконсул Турции: планируем открыть новые крупные инвестпроекты в Татарстане

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На торжественном приеме в Казани по случаю 103-й годовщины Турецкой Республики Генеральный консул Турции Угур Йылмаз сообщил о планах запустить в Татарстане новые крупные инвестиционные проекты в следующем году. Дипломат связал такие перспективы с резким ростом экономических показателей сотрудничества.

«Если в 2021 году объем товарооборота между Турцией и Татарстаном составлял 563 миллиона долларов, то в прошлом году он вырос примерно до 5 миллиардов долларов. Наши прямые капиталовложения в Татарстан достигли 3 миллиардов долларов. Мы надеемся открыть новые крупные инвестиционные проекты в Татарстане в следующем году», – сказал Йылмаз.

Отдельно генконсул напомнил, что в этом году Генеральное консульство Турции в Казани, открытое в сентябре 1996 года, отмечает 30-летие.