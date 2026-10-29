Угур Йылмаз: помогаем молодым артистам Поволжья выступать в Турции

Анкара системно поддерживает молодые таланты из Поволжья, помогая им выступать в Турции и выходить на международные площадки. Об этом на торжественном приеме в Казани по случаю 103-й годовщины Турецкой Республики сказал Генеральный консул Турции Угур Йылмаз.

По его словам, поддержка охватывает весь консульский округ – Татарстан, Чувашию, Марий Эл, Мордовию, Башкортостан и Самарскую область.

Это стало одним из главных направлений культурной дипломатии генконсульства.

«Мы особенно гордимся тем, что, поддерживая молодых и талантливых артистов из Поволжья, предоставляем им возможность выступать на сценах Турции и помогаем выйти на международные площадки. Мы стремимся продолжить эту работу. Это является одним из главных направлений культурной дипломатии генконсульства», – сказал Йылмаз.

Он добавил, что за последние годы консульство организовало в регионе серию культурных событий - от концертов турецкой классической музыки и выставок каллиграфов до кулинарных фестивалей и показов кино, которые, по его словам, еще раз продемонстрировали, насколько сильны и богаты глубоко укоренившиеся связи между двумя народами.