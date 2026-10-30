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Общество 30 октября 2026 07:00

Досрочная выплата пенсий в ноябре: кого коснется в Татарстане

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Досрочная выплата пенсий в ноябре: кого коснется в Татарстане
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Некоторые жители Татарстана получат пенсию досрочно в начале ноября. Это связано с празднованием Дня народного единства и Дня Конституции РТ. Кого коснется такая мера – в материале «Татар-информа».

В среду, 4 ноября, в России отметят День народного единства, а в пятницу, 6 ноября, в Татарстане отпразднуют День Конституции РТ. Оба эти дня в республике считаются праздничными нерабочими. Соответственно, те пенсионеры, которые обычно получают выплаты 4-го и 6-го числа, получат пенсии заранее – 3 и 5 ноября соответственно.

Кроме того, 5 ноября пенсии также получат те татарстанцы, которым обычно выплаты начисляют 7-го и 8-го числа, поскольку эти дни в ноябре выпадают на субботу и воскресенье.

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