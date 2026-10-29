В рамках «Ночи искусств» Национальный музей РТ запустит проект знакомств

В рамках акции «Ночь искусств» 3 ноября в Национальном музее Республики Татарстан стартует социальный проект «Знакомство в музее». Его цель – дать людям возможность знакомиться вживую в пространстве культуры, где посетителей объединяет интерес к истории и искусству, сообщает Минкульт РТ.

При каждом посещении музея желающие смогут получить у администратора зеленый браслет – знак открытости к новым знакомствам. На браслете размещен QR-код со страницей проекта и анонсами мероприятий. Организаторы подчеркивают, что участие добровольное, а ключевой принцип – уважение к личным границам. По их словам, музей должен стать не только местом встречи с историей, но и местом встречи людей, а браслет – простым способом показать, что человек открыт к общению.

Программа «Ночи искусств» начнется в полдень с экскурсии об истории мужской моды на усы и бороды. Днем пройдут лекции о пути вина по Черному морю и о холодном оружии Востока, а также мастер-классы по татарским украшениям, медному кружеву и мозаике. В 18:00 состоится кино-квиз, затем – историческое дефиле народов Поволжья, живое сопровождение немого фильма «Булат Батыр» и показы «Татаркино». Вечер завершат DJ-сеты проекта Shurale и музыкальная экскурсия «Голоса Казани сквозь века». Также в программе – джазовый оркестр «Фантазия», детская экскурсия и лекция «Самурай. Ковбой. Красноармеец».

Свои программы подготовили и филиалы музея: Музей Горького и Шаляпина, Литературный музей Тукая, Музей-квартира Жиганова, Дом татарской книги, Музей Толстого, Музей Сайдашева и другие. В Музее Боратынского программа продолжится 4 ноября.

Проект «Знакомство в музее» будет работать и после акции: браслеты будут выдавать при каждом посещении, а для участников музей готовит специальные культурные встречи. «Ночь искусств» проходит по всей стране 3 ноября и приурочена ко Дню народного единства.