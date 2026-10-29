В филиале фонда «Защитники Отечества» по РТ создан общественный совет ветеранов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

При филиале фонда «Защитники Отечества» по Республике Татарстан создан общественный совет ветеранов специальной военной операции. Среди задач данной институции – вовлечение бывших бойцов, обладающих уникальным набором компетенций, в разработку различных решений и реализацию общественных проектов, сообщает пресс-служба филиала.

«Создание совета обусловлено объективной необходимостью формирования экспертного сообщества, чей авторитет и жизненный опыт базируются на личном участии в боевых действиях. Наша основная миссия видится в том, чтобы выступать связующим звеном между ветеранским сообществом региона, руководством филиала фонда и органами государственной власти Республики Татарстан», – пояснил председатель общественного совета ветеранов спецоперации, бывший военнослужащий Анвар Мухаметзянов.

Для реализации консолидированного подхода к работе с детьми погибших и пропавших без вести бойцов фонд предложил создать профильную рабочую группу по оказанию поддержки детям участников спецоперации с участием заинтересованных ведомств. Итогом должно стать внедрение по всей России единого алгоритма всесторонней помощи несовершеннолетним из семей погибших и пропавших без вести военнослужащих.

Кроме того, все большее значение приобретают вопросы обучения, переобучения и трудоустройства ветеранов. Социальные координаторы фонда подбирают вакансии с учетом индивидуальных потребностей, профессионального опыта и имеющихся ограничений. В Татарстане на данный момент трудоустроены более 70% ветеранов.

К тому же для желающих открыть собственное дело доступны различные меры государственной поддержки, включая социальный контракт на открытие и развитие бизнеса. В этом году в республике свыше 100 военнослужащих и членов их семей получили такую поддержку, отметили в пресс-службе.

Помимо прочего, в регионе при поддержке филиала фонда «Защитники Отечества» второй год подряд проходит «Спортивный Кубок Раиса Республики Татарстан среди участников СВО». В программу включены 14 дисциплин: волейбол, волейбол сидя, пауэрлифтинг, шахматы, армрестлинг, плавание, метание ножа, фиджитал-спорт, нарды, футзал, гиревой спорт, настольный теннис, хоккей и пулевая стрельба.

Предусмотрены отдельные зачеты для спортсменов с нарушением слуха, зрения и другими ограничениями по здоровью. На сегодняшний день около 85% из числа проживающих в Татарстане ветеранов спецоперации, имеющих инвалидность, регулярно занимаются различными видами адаптивного спорта.

Недавно в Москве итоги работы Государственного фонда «Защитники Отечества» с начала текущего, 2026 года обсудили на заседании наблюдательного совета организации. Речь шла в том числе об открытии дополнительных отделов филиалов фонда в муниципальных образованиях регионов и ходе внедрения Государственной информационной системы «Защитник Отечества».

Председатель наблюдательного совета фонда, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко заявил, что возможности и полномочия фонда продолжают расти, а помощь ветеранам спецоперации и членам их семей оказывает профессиональная команда.

Докладчик сослался на данные опроса ВЦИОМ, согласно которому с начала года уровень доверия среди жителей России к фонду «Защитники Отечества» вырос сразу на 7%, а среди хорошо информированных респондентов этот показатель еще выше. Почти 100% опрошенных согласны с необходимостью помощи, оказываемой фондом.

Другой опрос, проведенный при содействии фонда, показал, что абсолютное большинство – 88,9% – ветеранов с инвалидностью заявили, что проведенная организацией адаптация жилья соответствует их потребностям, а 92% регулярно пользуются всеми предоставленными в ходе адаптации средствами, добавил Кириенко.

Наряду с этим председатель набсовета фонда указал на необходимость более активного вовлечения ветеранов с тяжелыми ранениями в занятия адаптивным спортом, а также призвал усилить работу по диспансеризации защитников, оказанию им психологической помощи и содействию в трудоустройстве.

Первый замруководителя АП также напомнил о поручении главы государства подготовить всю необходимую инфраструктуру для возвращения участников спецоперации после ее завершения. Во всех 45 муниципалитетах Татарстана имеются социальные координаторы фонда.

Председатель фонда «Защитники Отечества», статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева напомнила, что организация действует проактивно, опираясь на обратную связь от ветеранов. «В этом году совместно с Военно-социальным центром мы сформировали единый информационный контур, благодаря которому действующие военнослужащие получают информацию о мерах поддержки, предоставляемых как Министерством обороны РФ, так и <...> фондом <...>. Одним из направлений совместной работы стало раннее социальное сопровождение участников СВО в госпиталях», – заметила она.

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по указу Президента РФ Владимира Путина. Основной целью данной структуры является персональное сопровождение ветеранов специальной военной операции и членов семей участников СВО.