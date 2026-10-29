На Kazan Digital Week обсудили мировые практики внедрения ИИ в городские сервисы

На площадке международного форума Kazan Digital Week в рамках сессии «Искусственный интеллект и будущее городов: как технологии меняют управление, сервисы и городскую среду» обсудили лучшие практики цифровой трансформации муниципалитетов. Представители городов России, ЮАР, Китая, Турции, Аргентины и Кыргызстана представили реальные кейсы применения искусственного интеллекта в городских сервисах.

Заместитель главы муниципального образования города Казани Евгения Лодвигова рассказала, что в столице Татарстана система мобильной видеоаналитики помогает ежедневно обследовать около 2 тыс. километров улично-дорожной сети. «Для Казани искусственный интеллект – сейчас, прежде всего, практический инструмент. Один из таких примеров – это система мобильной видеоаналитики CitySoft. В ней работают пока только 35 камер, которые установлены на муниципальной технике. И ежедневно они обследуют около 2000 километров улично-дорожной сети. И, конечно же, ежедневно фиксируются какие-то нарушения. Это и ямочный ремонт, в зимнее время – это снег», – сказала Лодвигова в приветственном слове.

По ее словам, в Казани также активно развиваются узкие сценарии видеоаналитики, в том числе фиксация перевозки грузов без защитного полога и мониторинг контейнерных площадок. Она подчеркнула, что цифровые системы помогают организовать работу и проконтролировать результат.

В рамках сессии спикеры представили проекты, направленные на улучшение качества городской жизни. Участники обсудили опыт автоматизации работы городских парковок на примере Новосибирска, внедрение ИТ-решений в работу муниципальных рынков в Кыргызстане, управление транспортными потоками с помощью ИИ на примере турецкого города Эскишехир и другие практики.

Мэр Мбхаше (ЮАР) Самкело Николас Джанда в своем выступлении отметил, что цифровизация может быть полезна в решении проблемы бедности. «Цифровизация и трансформация – это не только принятие новых технологий. Это стремительный скачок к системным изменениям в инфраструктуре, чтобы обеспечить базовые потребности населения и стимулировать экономический рост, в том числе устраняя проблему бедности. Если ИИ и цифровизация могут помочь нам решать эти проблемы, мы увидим, безусловно, сильные стороны этой технологии», — сказал он, добавив, что сейчас создаются программы, упрощающие цифровизацию учреждений.

Заместитель президента Южноафриканской ассоциации местного самоуправления Ксола Пакати обратил особое внимание на вопросы безопасности, так как муниципалитеты становятся все более цифровыми.

Эксперты сошлись во мнении, что такие обсуждения и внедрение лучшего опыта других стран помогают улучшать качество жизни. «Цель у нас одна и та же – сделать жизнь в городах, в наших муниципалитетах, в которых мы живем, лучше для каждого из людей, которые их населяют», – подвел итог модератор сессии, главный редактор телеканала «Москва 24» Дмитрий Щугорев.

Международный форум Kazan Digital Week – 2026 проходит с 29 по 31 октября в Казани. Деловая программа включает более 100 секций, выступят более 1 тыс. спикеров. В форуме участвуют более 70 стран, программа структурирована по 10 тематическим направлениям. Эксперты обсудят цифровые технологии в госуправлении, образовании, культуре, здравоохранении, сельском хозяйстве, кибербезопасность, финтех и интеллектуальные системы мобильности. Впервые форум прошел в 2020 году.