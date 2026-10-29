Казань и Фергану в Узбекистане 25 ноября свяжет прямой авиарейс

Авиакомпания Nordwind Airlines 25 ноября запустит прямой рейс из Казани в Фергану. Полеты будут выполняться по средам, а из Узбекистана в Татарстан – по четвергам, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Из Казани вылет назначен на 22.30 с прибытием в Фергану в 4.00 по местному времени. Продолжительность полета составит 3,5 часа.

Обратный рейс из Ферганы в Казань откроется 26 ноября. Самолеты будут вылетать в 6.15 и прибывать в 8.05 по местному времени. Время в пути составит 3 часа 50 минут.

«Благодаря новому направлению пассажирам станут доступны удобные стыковки до Ферганы из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Калининграда, Иркутска и Уфы с пересадкой в аэропорту Казани», – говорится в сообщении.

На маршруте будут задействованы самолеты Airbus А321, рассчитанные на 220 пассажиров.