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Происшествия 30 октября 2026 08:39

Девушка за рулем KIA устроила массовое ДТП в центре Казани, выехав на красный

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Девушка за рулем KIA устроила массовое ДТП в центре Казани, выехав на красный

Массовое ДТП произошло сегодня утром в центре столицы Татарстана. Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, столкновение нескольких авто произошло на Лево-Булачной. 24-летняя девушка за рулем KIA, следуя по улице Пушкина со стороны Островского, выехала на красный свет и столкнулась с автомобилями Chery Arrizo и Renault Logan, ехавшими по Лево-Булачной.

В результате происшествия девушку-водителя KIA увезли в РКБ. Кроме того, пострадала пассажирка такси – 61-летняя женщина. Ее доставляют в 7-ю горбольницу.

#массовое дтп в казани #пострадали люди в дтп #госавтоинспекции казани
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