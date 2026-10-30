Девушка за рулем KIA устроила массовое ДТП в центре Казани, выехав на красный

Массовое ДТП произошло сегодня утром в центре столицы Татарстана. Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, столкновение нескольких авто произошло на Лево-Булачной. 24-летняя девушка за рулем KIA, следуя по улице Пушкина со стороны Островского, выехала на красный свет и столкнулась с автомобилями Chery Arrizo и Renault Logan, ехавшими по Лево-Булачной.

В результате происшествия девушку-водителя KIA увезли в РКБ. Кроме того, пострадала пассажирка такси – 61-летняя женщина. Ее доставляют в 7-ю горбольницу.