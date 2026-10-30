Минниханов отметил кадровую политику СИБУРа и условия для специалистов

Фото: пресс-служба СИБУРа

Раис Татарстана Рустам Минниханов на пленарной сессии «Новые приоритеты и вызовы цифрового развития» форума Kazan Digital Week прокомментировал кадровые практики СИБУРа.

Глава республики отметил, что компания создает привлекательные условия для специалистов. «Хорошие зарплаты, хорошие перспективы. Вот сейчас строят крупнейший центр разработок (научно-исследовательский центр и центр масштабирования технологий – прим. ред.) – СИБУР умеет работать с кадрами, – подчеркнул Рустам Минниханов. – Они концентрируют для группы СИБУР научные учреждения, которые занимаются инновациями».

Фото: пресс-служба СИБУРа

Генеральный директор казанского предприятия СИБУРа Айрат Сафин, в свою очередь, рассказал, как компания выстраивает работу с кадрами. По его словам, СИБУР сотрудничает с 37 вузами и 63 профильными учреждениями среднего образования – училищами и колледжами. Кроме того, компания развивает собственный корпоративный университет «СИБУРИНТЕХ», который может подготовить около 40 тыс. специалистов – это примерно равно численности всей компании.

Фото: пресс-служба СИБУРа

Айрат Сафин напомнил, что СИБУР в партнерстве с «Лицеем Иннополис» в прошлом году открыл СИБУР-класс для подготовки профильных специалистов. При этом директор «Казаньоргсинтеза» указал на определенные трудности: с учетом быстрой цифровизации профильному образованию нужно успевать подстраиваться.

«Это задача не только для самих предприятий, промышленности, но и для системы образования – надо идти в ногу со временем», – добавил Айрат Сафин.