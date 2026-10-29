«Казаньоргсинтез» получил эффект в 3 млрд рублей от цифровой трансформации

Фото: пресс-служба Раиса РТ

За неполные четыре года внедрения цифровой трансформации «Казаньоргсинтез» получил эффект около 3 млрд рублей. Об этом рассказал генеральный директор казанского предприятия СИБУРа Айрат Сафин на пленарной сессии «Новые приоритеты и вызовы цифрового развития» форума Kazan Digital Week.

По словам Айрата Сафина, «Казаньоргсинтез» начал цифровую трансформацию в 2022 году, опираясь на накопленный опыт СИБУРа, который запустил эту программу в 2018 году. За восемь лет СИБУР охватил цифровыми проектами все предприятия и получил накопленный экономический эффект от них более 63 млрд рублей. По оценке директора «Казаньоргсинтеза», половина эффекта приходится на проекты с применением искусственного интеллекта.

Цифровая трансформация охватывает все ключевые процессы и оказывает положительное влияние на производительность труда, эффективность производства, качество продукции, логистику, маркетинг и продажи.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Отвечая на вопрос о замещении зарубежных решений, Сафин отметил, что процесс идет поэтапно и «тупиковых сегодня ситуаций мы не видим». В качестве примера он привел производство поликарбоната на «Казаньоргсинтезе», где совместно с российским поставщиком удалось на 100% заменить зарубежные компании в системе автоматического управления технологическими процессами. Экономия от внедрения российских решений за последние годы составила около 100 млн рублей.

По оценке директора «Казаньоргсинтеза», завершить переход на российские решения предприятие рассчитывает в горизонте 5-7 лет. При этом он подчеркнул, что компании-поставщики цифровых технологий предоставляют и сервис, что делает партнерство взаимовыгодным.