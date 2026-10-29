Шадаеву на KDW предложили попробовать себя в вайб-кодинге

Министру цифрового развития России Максуту Шадаеву предложили попробовать свои силы в вайб-кодинге - программированию с использованием искусственного интеллекта. С таким предложением на пленарной сессии международного форума Kazan Digital Week выступил сооснователь фонда Сайберус и компании Positive Technologies Юрий Максимов.

«Министр должен начать пользоваться. Мы часто говорим про обучение искусственному интеллекту, о том, как будет все меняться. Но мы говорим это из позиции тех, кто в полной мере сам этот инструмент не взял», – отметил Максимов.

По его словам, человек, который сам попробовал свои силы в любой из профессий гораздо лучше станет понимать и процессы обучения, и внутреннюю «кухню» процесса.