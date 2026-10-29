«Происходит новое пробуждение»: зачем Россия налаживает связи с Африкой

Почему России важно наладить сотрудничество с Африкой, какова в этом роль Татарстана и какую работу республика провела на саммите «Россия – Африка» – в материале «Татар-информа» с места событий.





Владимир Путин: «Континент переживает «новое пробуждение», укрепляет свой суверенитет и становится одним из полноценных полюсов глобальной экономики и политики»

Фото: kremlin.ru

Путин: «Африка становится одним из полюсов глобальной экономики и политики»

Саммит «Россия – Африка» в Москве собрал представителей почти 50 государств континента. Сразу в двух днях саммита поучаствовал Президент России Владимир Путин.

«Континент переживает «новое пробуждение», укрепляет свой суверенитет и становится одним из полноценных полюсов глобальной экономики и политики. Эпоха, когда судьбы регионов определял узкий круг государств, уходит безвозвратно», – заявил он.

Москва поддерживает усиление роли африканских стран в принятии решений в ключевых мировых структурах, включая МВФ и Всемирный банк, архитектура которых требует переориентации на нужды развивающихся экономик.

«Важно, что Россию и Африку объединяют по-настоящему прочные узы дружбы и тесного партнерства. Мы – естественные союзники в построении многополярного, подлинно демократического миропорядка, свободного от диктата и двойных стандартов, основанного на уважении норм международного права и базовых принципов устава ООН, причем во всей их полноте и взаимосвязи», – сказал Путин.

Отдельно Президент отметил рост экономического взаимодействия России со странами Африки. Он уже превысил 27 млрд долларов, а в перспективе может составить 50 млрд. Здесь важно переходить на расчет в национальных валютах, чтобы не допустить вмешательства в эти процессы других государств.

По итогам саммита будет составлен большой план на 2027–2029 годы, который будет направлен на укрепление взаимодействия стран континента с Россией.

Россия помогает Африке внедрять технологии

Одним из самых актуальных вопросов для Африканского континента остается недостаток технологий. Россия помогает многим странам в этом направлении.

«При участии российского бизнеса на континенте активно реализуются перспективные инициативы по внедрению передовых российских цифровых сервисов. А по итогам нашего саммита мы утвердим декларацию о российско-африканском партнерстве по использованию искусственного интеллекта», – подчеркнул Путин.

Еще одно направление помощи странам Африки со стороны России – это содействие в решении вооруженных конфликтов внутри стран.

В свою очередь, Африка в перспективе может стать крупным поставщиком продовольствия, а также принять у себя ряд российских производств.

«С предыдущего саммита в 2023 году в африканских государствах начали работу восемь новых посольств России, их общее число достигло 48», – рассказал Президент России.

Также растет и сеть торговых представительств.

Однако не стоит воспринимать саммит «Россия – Африка» как мероприятие, куда африканцы приехали просить помощи.

«Вопреки тому, о чем думают злые силы, Африка приехала не для того, чтобы просить помощи. Африка приехала, чтобы укреплять партнерские отношения со своим другом – Российской Федерацией», – отметил на пленарной сессии Президент Бурунди, председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе.

«Татарстан играет не последнюю роль в развитии отношений России и Африки»

Большую роль в выстраивании взаимоотношений со странами Африки может сыграть мусульманский фактор. Более 40% населения континента исповедует ислам, делая роль республики крайне значимой.

«Африка широко представлена в исламском мире. С точки зрения нашей страны, мусульманский трек в сотрудничестве с ними пока развит не на 100%, мы работаем над этим. Татарстан играет большую роль в выстраивании этой работы», – отметил в беседе с «Татар-информом» на полях саммита помощник Раиса РТ Марат Гатин.

Основой отношений России со странами Африки стала помощь, которую им оказывал Советский Союз. Сегодня России важно развивать эти связи и укреплять сотрудничество со странами континента.

На фоне санкций и изменения привычных логистических маршрутов африканские страны становятся для России новыми рынками сбыта. Чтобы использовать эти возможности, необходимо развивать дипломатические связи и договариваться об условиях торговли.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Встречи с министрами Ганы и Конго

За дни саммита по линии Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» прошел ряд переговоров с высокопоставленными представителями африканских стран. В частности, ОЭЗ «Алабуга» заключила соглашения с Ганой и ДР Конго о трудоустройстве молодежи из этих стран в особой экономической зоне.

«Большое спасибо за теплый прием в России и приглашение подписать это соглашение. Также я хотел бы обсудить сотрудничество России и Ганы в бизнесе, культуре и образовании», – подчеркнул министр труда, занятости и создания рабочих мест Республики Гана Эммануэль Агиекум.

Важно выстраивать долгосрочные связи между странами, таким образом заложив прочную основу для взаимодействия будущих поколений.

«Сегодняшнее соглашение только старт большой плодотворной работы между ДР Конго и Татарстаном. Уверен, в будущем мы найдем еще множество точек соприкосновения в разных областях. Мы очень заинтересованы в сотрудничестве с Россией в целом, особенно в сферах энергетики и высоких технологий», – сообщил министр занятости и труда ДР Конго Фердинанд Массамба ва Массамба.

В завершение церемонии подписания Марат Гатин пригласил обоих посетить Татарстан.

В Каире представят сборник Тукая на арабском языке

Уже есть ряд инициатив Татарстана по участию в мероприятиях на территории Африки.

«С Египтом сейчас обсуждаем активное участие ГСВ в Международной книжной выставке с 20 января по 2 февраля. Мы выходим с инициативой о презентации ряда книг, в том числе сборника стихов Тукая на арабском», – рассказал Марат Гатин.

Также в следующем году запланировано участие делегации Татарстана в культурном фестивале Dak’Art в Нигерии.

«Африка становится континентом будущего»

Население Африки быстро растет, в том числе увеличивается число молодых людей. Это создает возможности для привлечения работников из стран континента.

«У нас все любят говорить, когда речь заходит об Африке, про природные ресурсы. Но главное, почему Африка нужна, – это люди. Полтора миллиарда населения. Причем быстрорастущее население, огромная доля молодежи. Фактически Африка становится континентом будущего. И мы же понимаем, что это будущие студенты, рабочая сила и так далее», – рассказал агентству заместитель директора Центра изучения стабильности и рисков факультета социальных наук ВШЭ, научный руководитель Центра народной дипломатии профессор Леонид Исаев.

Сейчас важно научиться определять лучших из лучших, давать им образование и поддерживать с ними связь. В России эта тенденция уже видна: увеличиваются квоты для африканских студентов в вузах, выделяются стипендии.

При этом остается проблема малой осведомленности как об Африке в России, так и у них о нашей стране. А когда вы ничего не знаете о потенциальных партнерах, сложно настроить взаимодействие. Именно для этого нужен саммит «Россия – Африка».

«Мы видим мировую тенденцию. Весь мир активно работает с Африкой. За последние годы там сильно выросло присутствие Турции, Китая, стран Персидского залива и западных стран. Это тренд. И Россия не может позволить себе выпасть из него», – уверен эксперт.

О роли Татарстана в сближении с Африкой: «Всегда должен быть кто-то, кто ведет это движение»

Исаев также отвел Татарстану большую роль в выстраивании отношений России с Африкой в разрезе Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», которую возглавляет Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Мусульманский фактор – это важный мост, через который может выстраиваться взаимодействие. Тем более что этот механизм хорошо себя зарекомендовал с арабскими странами. Мы уже нащупали инструменты, которые реально работают. Но здесь важно, чтобы всегда был тот, кто поддерживает это движение, ведет его. Эту роль может взять на себя Татарстан», – сказал собеседник агентства.

По его мнению, сейчас нет общего подхода к работе с африканскими странами. Процесс децентрализован и несистемен. Из-за этого темпы роста взаимодействия не такие высокие. Но по линии «Россия – Исламский мир» можно решить эту проблему.