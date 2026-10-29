Врач рассказал об особенностях употребления витамина D при риске рака кожи

Врач-эндокринолог Алексей Калинчев утверждает, что солнечные ванны не всегда подходят для получения организмом витамина D. В частности, они противопоказаны людям с риском рака кожи и меланомы. Более того, врач утверждает, что после появления загара кожа прекращает вырабатывать витамин D под воздействием ультрафиолетового излучения.

Таким образом, по словам Калинчева, нужно круглогодично покупать витамин D и пить его. При этом, как отмечает эксперт, необходимость приема и дозу витамина D стоит обсудить с врачом.

Калинчев обратил внимание, что жители скандинавских стран уделяют особое внимание приему витамина D и омега-3. По его данным, наиболее низкий уровень первого наблюдается у жителей южных регионов. Он также напомнил, беседуя с журналистом «Радио 1», что в Советском Союзе источником этих веществ служил рыбий жир.