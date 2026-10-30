В Татарстане 30 октября ожидается до +14 градусов без осадков
Переменная облачность без осадков ожидается в Татарстане в пятницу, 30 октября. Ветер юго-западный 3–8 м/с, сообщает Гидрометцентр РТ.
Ночью минимальная температура воздуха составила +1..−4 градуса, местами в восточных и южных районах до −9 градусов. Днем максимальная температура воздуха поднимется до +9..+14.
В Казани днем также переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3–8 м/с. Максимальная температура воздуха днем +11..+13 градусов.