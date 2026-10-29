В Минэкономразвития РФ назвали компетенции, необходимые специалистам по туризму

Директор Департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития РФ Георгий Груша

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Выпускники вузов и колледжей, которые готовятся работать в туристической отрасли, должны разбираться в современных технологиях, следить за мировыми тенденциями и уметь общаться с людьми. Об этом журналистам на открытии заключительного модуля образовательной программы для руководителей региональных органов управления туризмом в Казани рассказал директор Департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития РФ Георгий Груша.

По его словам, подготовка специалистов должна отвечать современным запросам туристов и бизнеса. В частности, будущим сотрудникам отрасли важно понимать тенденции цифровизации и развития искусственного интеллекта, а также обладать гибкими навыками – soft skills.

«Наша отрасль – это отрасль гостеприимства, эмоций. Именно поэтому то, с какими эмоциями турист уедет из той или иной туристической дестинации, во многом зависит от того, кто его принял, обслужил, кто подал кофе в ресторане или встретил на ресепшене», – отметил Груша.

Он подчеркнул, что профессиональных знаний недостаточно: специалисты должны уметь применять их на практике и создавать у путешественников положительные впечатления.

«Важно не только обладать знаниями, но уметь эти знания применять на практике, в том числе эмоционально, даря нашим гостям только положительные эмоции», – акцентировал представитель Минэкономразвития.

По словам Груши, качество обслуживания во многом определяет, захочет ли турист вернуться в увиденный им город или регион. Поэтому при подготовке кадров важно учитывать не только профессиональные требования отрасли, но и ожидания самих путешественников.

Подготовка кадров для туристической отрасли ведется в рамках федерального проекта «Кадры для туризма». В России действуют три федеральных центра подготовки кадров – в Казани, Санкт-Петербурге и Московской области. В 2026 году в них планируют обучить 10 тыс. человек по программам повышения квалификации, профессионального обучения и переподготовки.

В число национальных проектов России входит и нацпроект «Туризм и гостеприимство». Нацпроекты – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утвержденных Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.