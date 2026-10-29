Представитель Татарстана стал призером музыкального конкурса «Голоса Родины»

Фото предоставлено Ильнуром Ганиевым

Старший преподаватель Казанского государственного института культуры Ильнур Ганиев со своей композицией «В дороге твоих Побед» на стихи Юрия Соболя занял второе место на конкурса «Голоса Родины» в номинации военно-патриотической песни. Об этом «Татар-информу» рассказал сам призер.

Конкурс проводит Российский музыкальный союз при поддержке Министерства культуры РФ. Мероприятие, по замыслу его организаторов, должно способствовать формированию площадки для творческих дебютов талантливых авторов, развитию песенного жанра и единого культурного пространства в сфере популярной музыки.

Фото предоставлено Ильнуром Ганиевым

В концертном зале «Москонцерт Холл» состоялся гала-концерт конкурса, где прозвучали лучшие 15 композиций, отобранных жюри и зрителями по итогам голосования. Написанную Ильнуром Ганиевым песню исполнили выпускник КазГИКа, солист Татарского государственного академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Иркен Мустафин и камерный хор Московской консерватории под руководством Александра Соловьева.

Исполнение произведения единственного на конкурсе представителя Татарстана стала завершающим номером гала-концерта. Выступление Иркена Мустафина вызвало самые громкие и длительные аплодисменты в зале. Члены жюри указали на очень сильную энергетику композиции и единогласно присудили ее автору второе место.

Первое место в номинации получила песня «Белым клином уходят на небо герои» (музыка – Михаил Дубовцев, текст – Сергей Цыганков). Исполнили ее лауреаты международных конкурсов Илья Хардиков (вокал), Арсений Чубачин (виолончель) и Элси Варандо (фортепиано).

Фото предоставлено Ильнуром Ганиевым

На третьей позиции оказалась композиция «Мой позывной – Любовь» Марины Дмитриевой, которую она исполнила вместе с Айратом Ширяевым – автором песен и лидером группы «Харизматика».

В общей сложности на конкурс поступило более 650 заявок. «Голоса Родины» объединили как профессиональных поэтов и композиторов, так и музыкантов-любителей. Онлайн-трансляция финала была организована на портале «Культура.РФ» и на сайте самого конкурса.