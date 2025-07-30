От фермы до упаковки за сутки: «Простоквашино» раскрыло секреты качества своих продуктов

Популярный в России бренд «Простоквашино» занимает первое место* на молочном рынке России. Продукцию для него поставляют 230 ферм по всей стране. Производство организовано по принципу «от фермы до полки» с сохранением свежести продукта. Как компания обеспечивает высочайших уровень продуктов, рассказали во время пресс-тура на одну из ферм-партнеров.





Продукция производится из отборного молока

«Простоквашино» — один из самых узнаваемых и любимых молочных брендов в России, который берет свое начало в 2002 году. Название отсылает покупателей к знаменитой трилогии мультфильмов по произведениям Эдуарда Успенского: Кот Матроскин, Шарик и Дядя Фёдор стали не только героями мультфильма, но и своеобразными амбассадорами продукции.

Создатели бренда умело соединили ностальгию по советским мультфильмам с высоким качеством современных молочных продуктов. «Простоквашино» входит в портфель компании Health & Nutrition и уже более 20 лет сохраняет образ «домашнего» бренда, ассоциирующегося с натуральностью, свежестью и простотой.

Ассортимент охватывает все основные молочные категории: молоко, кефир, сметану, творог, йогурты, масло и сливки. Продукция производится из отборного молока и соответствует строгим стандартам качества.

Сегодня продукция под этим именем производится на 11 заводах, а молоко поступает от 230 ферм-партнеров по всей России. Компания придает исключительное значение качеству: сырое молоко проходит проверку по более чем 160 тестам. Таким образом, каждый литр молока подвергается жесткому контролю, соответствующему международным стандартам пищевой безопасности.

От дойки до готового продукта за 36 часов

Один из заводов, где производится продукция «Простоквашино», — молочный комбинат «Эдельвейс» в Казани. Основанный в 2004 году, он стал важной частью производственной инфраструктуры компании. Здесь трудятся около 200 сотрудников, ежедневно перерабатывающих до 320 тонн молока от локальных фермеров.

Таким образом, завод «Эдельвейс» обеспечивает качественными продуктами из локального сырья не только весь Татарстан, но и другие регионы нашей страны.

Особое внимание уделяется логистике: фермы-партнеры расположены вблизи молочных комбинатов, поскольку на всем пути от дойки до выпуска готового продукта должно пройти не более 36 часов. Такая скорость позволяет сохранить максимальную свежесть и питательную ценность молока.

«Компания предъявляет очень высокие требования к продукции»

Одним из крупных поставщиков сырого молока в Татарстане является агрофирма «Возрождение», расположенная в Арском районе Татарстана. Здесь ежедневно производится более 30 тонн молока.

«Мы уже более 5 лет работаем с компанией Health & Nutrition и долго шли к этому, потому что компания предъявляет очень высокие требования к продукции», – рассказал руководитель агрофирмы Ильгизар Садыков.

По его словам, если хотя бы одна корова заболеет и ее молоко попадет в «общий котел» со всей фермы, то на заводе всю партию развернут и направят на утилизацию всего этого молока. Поэтому на ферме ведется жесткий контроль за каждой коровой – на всех животных закрепляют бирки, по которым в специальном приложении можно узнать всё о выбранной корове от ее рождения и до нынешнего времени. Также здесь есть данные не только по самой корове, но и по четырем поколениям ее предков.

То есть информацию о всех болезнях, которые были у коровы, прививках, производительности и даже количестве потребляемого ежедневно корма сотрудники фермы могут получить за пару минут через приложение в смартфоне и если она стала меньше есть или двигаться, то заблаговременно принять меры для исправления ситуации.

Без контакта с воздухом

Садыков также развеял один из популярных народных мифов, будто бы в молоко добавляют консерванты, чтобы продлить срок хранения. По словам руководителя агрофирмы, секрет в современном подходе к производству. Главное — обеспечить, чтобы молоко при дойке не контактировало с воздухом, а затем как можно быстрее доставить его на завод для дальнейшей переработки.

Для этого на ферме используют специальный доильный аппарат, который не дает молоку соприкоснуться с воздухом. Далее молоко течет по трубам и там же охлаждается до +4 градусов, попадает в танки для хранения и ждет, когда за ним приедет молоковоз. Молоковоз уже забирает молоко и доставляет его на завод, где специалисты тщательно проверяют сырье. Если качество соответствует требованиям, дают разрешение на его слив, и молоко отправляется на обработку, в том числе пастеризацию.

На ферме также имеются специальные роботы, которые самостоятельно доят коров, и, по словам Садыкова, за ними будущее молочного бизнеса, даже несмотря на их огромную цену. К слову, сейчас на заводе используется два таких робота, но к сентябрю этого года планируют удвоить их количество.

Несмотря на жесточайший контроль качества сырья, Садыков подчеркнул, что сотрудничество с Health & Nutrition позволяет ферме быстро развиваться. Так, к примеру, для сотрудников агрофирмы проводят различные обучения и тренинги по улучшению производительности, а также авансируют различные нововведения.

Таким образом, все сырье, поставляемое на завод по переработке молока, проходит двойную проверку качества: сперва на самой ферме, а потом и непосредственно на заводе, что обеспечивает высокое качество и для переработанной продукции.

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Автор фото Владимир Васильев

Фото предоставлены пресс-службой АО «Эйч энд Эн»