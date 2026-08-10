Губернатор Кондратьев выразил соболезнования в связи с трагедией в Нижнекамске

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев направил правительственную телеграмму главе Республики Татарстан Рустаму Минниханову, выразив соболезнования в связи с трагедией в Нижнекамске.

«Примите глубокие соболезнования в связи с массированной атакой, совершенной киевским режимом на Нижнекамск. Под удар вражеских беспилотников попала гражданская инфраструктура, погибли простые мирные жители, десятки ранены. К сожалению, среди погибших и пострадавших есть дети. Краснодарский край подвергался подобным атакам, мы искренне сопереживаем всем, кого постигло это горе, и разделяем боль утраты. Такие трагедии показывают, что сегодня перед нами стоят общие вызовы и угрозы. И вместе мы продолжим решительно противостоять им. Прошу передать пожелания стойкости и сил семьям, потерявшим своих близких, и скорейшего выздоровления пострадавшим. Не сомневаюсь, это преступление не останется безнаказанным», – отметил Вениамин Кондратьев.

Согласно последним данным, за медицинской помощью после атаки вражеских БПЛА обратились 75 человек. Еще 13 человек погибли, в том числе ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте. В Татарстане объявлен траур.