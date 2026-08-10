В Татарстан к концу недели придет похолодание до +14 градусов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На этой неделе в Татарстан на короткое время вернется жаркая погода, но к выходным в республику придет серьезное похолодание. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Завтра, 11 августа, в регионе благодаря влиянию антициклона ожидается повышение температурного фона, понизившегося после прохождения активного циклона и его атмосферных фронтов. В ночь на вторник столбики термометров понизятся до +6, +11 градусов, но уже днем в республике потеплеет до +22, +27 градусов. Осадки маловероятны, но местами в ночные и утренние часы возможно образование туманов.

В ночь на среду, 12 августа, в Татарстане еще сохранится сухая погода. Однако в дневные часы из-за приближения атмосферного фронта северо-западного циклона на западе региона пройдут кратковременные дожди. Температуры воздуха в темное время суток составит от +8 до +13 градусов, в светлое – от +21 до +26 градусов.

В четверг, 13 августа, через республику пройдет очередной атмосферный фронт. В ночные часы на большей части территории Татарстана, в дневные – на востоке прогнозируются кратковременные дожди. Ночь выдастся теплой – от +10 до +15 градусов, а вот день окажется куда более прохладным – от +18 до +23 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу и субботу, 14 и 15 августа, в республике сохранится неустойчивая погода, местами продолжат идти кратковременные дожди. При этом похолодает еще сильнее: в светлое время суток столбики термометров не будут подниматься выше +14, +19 градусов.