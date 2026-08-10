Путин заявил о недопустимости депопуляции территорий

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Для такой большой страны, как Россия, депопуляция территорий недопустима. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями сферы планирования городской среды и пространственного развития, состоявшейся в Улан-Удэ в ходе рабочей поездки в Бурятию.

«Для такой огромной по территории страны, как Россия, допустить депопуляцию наших территорий недопустимо. Поэтому нам нужно пройти между Сциллой и Харибдой, нужно найти оптимальное, сбалансированное решение, имея в виду сегодняшние возможности использования современных технологий, использования интернета и искусственного интеллекта, другие возможности IT», – выразил уверенность глава государства (цитата по ТАСС).

Кроме того, российский лидер заметил, что существует «кочка зрения», будто «надо все ресурсы вкладывать в крупные города, в крупные агломерации», так как именно там «сосредоточены все импульсы развития». Однако, по его словам, подобный подход нельзя применять к России с ее огромными просторами.

Обратившись к проблематике Дальнего Востока, Президент констатировал, что одной промышленности и инфраструктуры недостаточно, чтобы сохранить эти территории населенным.

«<…> если не создавать креативных пространств, если не создавать условий для жизни людей, успеха не будет, люди будут приезжать сюда на время, и мы никогда не создадим здесь стабильную среду, где людям хотелось бы жить и воспитывать своих детей», – пояснил он.