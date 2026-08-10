Муфтий Татарстана выразил соболезнования семьям погибших в Нижнекамске

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

В связи с объявленным в республике трауром Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим, сообщает ДУМ РТ.

«От имени ДУМ РТ и от себя лично выражаю искренние соболезнования всем, кто потерял своих близких, а также пострадавшим в результате чудовищного налета БПЛА против мирного населения в Нижнекамске. Мусульмане республики скорбят вместе с вами, уважаемые нижнекамцы. Мы разделяем ваши чувства от горькой и невосполнимой утраты родных и близких, ставших невинными жертвами этих событий. Просим Всевышнего даровать Свою милость жертвам атаки, их близким – сил и терпения выдержать это горе, а раненым – скорейшего выздоровления. Я Рабби, установи мир на земле!» – сказал муфтий.

Согласно сообщению, во всех мечетях Татарстана на полуденном намазе совершили дуа по погибшим и пострадавшим, прихожане обратились к Всевышнему с просьбой о милости жертвам и исцелении для раненых. Имамы и прихожане также прочли аяты из Куръана.

В Галеевской мечети Казани имам-хатыйб Рамиль хазрат Мингараев отметил, что мусульмане Татарстана скорбят вместе с нижнекамцами.

«Аллах! Не оставь без Своей помощи тех, кто сегодня переживает невосполнимую утрату, горе и кто просит тебя о сохранении жизни для своих родных. Воцари мир на земле, защити нашу Родину от врагов, бед и несчастий, даруй благоденствие. Прими души усопших. «Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун» – «Воистину, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернемся». Аминь», – сказал он.