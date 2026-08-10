Минниханов в Нижнекамске осмотрел дом, где при атаке БПЛА погибла девочка

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в Нижнекамске осмотрел жилой дом, где во время атаки беспилотников ВСУ сегодня утром погиб ребенок. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Дом получил повреждение в результате падения БПЛА в непосредственной близости. «Именно на этом объекте трагически погибла пятилетняя девочка», – уточнила Галимова.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Жильцы поврежденного дома сейчас находятся в центре временного размещения, организованном на базе нижнекамского лицея №3 имени А. С. Пушкина. Минниханов поговорил с ними и дал поручение местным властям в короткие сроки заменить разбитые окна на новые, чтобы жильцы могли как можно быстрее вернуться в свои квартиры.

Кроме того, в центре временного размещения Раис РТ ознакомился с условиями проживания, в том числе с тем, как организовано питание.

Руководитель республики также поинтересовался у жителей пострадавшего дома, нет ли у них каких-то еще просьб и пожеланий. Одна из женщин выразила благодарность учреждению образования, оперативно приютившему их, и выразила надежду на скорейшее возвращение домой.

Жильцам пообещали, что сегодня к вечеру все следственные действия будут завершены, а последствия – первично устранены. «Всё будет нормально, быстро отремонтируют, всё будет нормально», – заверил Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В результате ударов дронов в Нижнекамске сегодня погибли 13 человек, в том числе пятилетняя девочка, которая во время атаки спала на балконе. Пострадали 78 человек, 25 из них госпитализированы.

Девять человек погибли при ударе беспилотника по хостелу, находящемуся на территории промзоны. Среди погибших там – семь граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана. Есть граждане этих центральноазиатских стран и среди пострадавших.

Как сообщили ранее в Главном следственном управлении СК РФ, возбуждено уголовное дело «по факту террористической атаки». Сегодняшний день в Татарстане объявлен днем траура.