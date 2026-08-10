Кабмин РТ назначил выплаты пострадавшим от удара БПЛА в Нижнекамске

Согласно постановлению Кабмина Татарстана, семьям погибших и пострадавшим при атаке БПЛА на Нижнекамск выплатят единовременную материальную помощь. Соответствующий документ подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Семьи погибших получат по 2 млн рублей на каждого погибшего – сумма будет распределена в равных долях между членами семьи. Пострадавшим, чей вред здоровью оценен как тяжелый или средний, выплатят по 600 тыс. рублей, при легком вреде – по 300 тыс. рублей.

Также предусмотрены выплаты за утраченное имущество первой необходимости: 78 375 рублей при частичной утрате и 156 750 рублей – при полной.

Кроме того, властям Нижнекамского района рекомендовано в течение недели разработать порядок оценки ущерба имуществу жителей и организовать выплаты тем, кто лишился имущества первой необходимости в результате атаки.