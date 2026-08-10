Психолог рассказала, кто поможет пережить развод

Клинический психолог Дарья Сальникова назвала факторы, которые помогут человеку пережить развод и одиночество. Это прежде всего близкие люди.

«Если есть в окружении близкие подруги или приятели, то человек уже безопасен в этой ситуации. То есть нужно звонить тем, с кем общаетесь. Социальное окружение играет важную роль в этот момент», – сказала она в беседе с «Радио 1».

Кроме того, Сальникова утверждает, что пережить разрыв с партнером, с которым прожили очень долго, помогает новое занятие.

«Меня восхищают те люди, которые в 60 лет стараются заняться чем-то новым. То есть все цели достигнуты, кризисы пройдены, дети выросли. И появляется как раз то самое время, когда можно попробовать то, что давно откладывал. И часто у людей в этом возрасте появляются новые хобби: никогда не сажал огурцы, помидоры, а захотелось на балконе вырастить. Люди начинают ходить на кружки вязания, философии, чтения, появляется тяга к искусству», – объяснила психолог.