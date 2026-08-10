Минниханов: Погибшие в хостеле должны были находиться в укрытии во время атаки
Погибшие сегодня утром от удара дрона по хостелу на территории промзоны Нижнекамска должны были в момент атаки находиться в укрытии. На это обратил внимание Раис Татарстана Рустам Минниханов, проводя заседание штаба по ликвидации последствий атаки вражеских БПЛА.
«Не первая атака, и мы должны немножко… Всё, что сегодня произошло, эти девять погибших [в хостеле] – просто мы не выполнили те нормы, которые по регламенту должны [были] выполнить. Эти люди должны были быть в укрытиях, а они не в укрытиях», – констатировал Раис РТ.
«Но надо отметить работу города. Место временного пребывания – все вопросы [там] решены», – заметил вместе с тем Рустам Минниханов.
В результате ударов дронов в Нижнекамске сегодня погибли 13 человек, в том числе пятилетняя девочка, которая во время атаки спала на балконе. Пострадали 78 человек, 25 из них госпитализированы.
Девять человек погибли при ударе беспилотника по хостелу, находящемуся на территории промзоны. Среди погибших там – семь граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана. Есть граждане этих центральноазиатских стран и среди пострадавших.
Жители поврежденного дома сейчас находятся в центре временного размещения. Возбуждено уголовное дело «по факту террористической атаки». Сегодняшний день в Татарстане объявлен днем траура.