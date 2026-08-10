Минниханов: Погибшие в хостеле должны были находиться в укрытии во время атаки

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Погибшие сегодня утром от удара дрона по хостелу на территории промзоны Нижнекамска должны были в момент атаки находиться в укрытии. На это обратил внимание Раис Татарстана Рустам Минниханов, проводя заседание штаба по ликвидации последствий атаки вражеских БПЛА.

«Не первая атака, и мы должны немножко… Всё, что сегодня произошло, эти девять погибших [в хостеле] – просто мы не выполнили те нормы, которые по регламенту должны [были] выполнить. Эти люди должны были быть в укрытиях, а они не в укрытиях», – констатировал Раис РТ.

«Но надо отметить работу города. Место временного пребывания – все вопросы [там] решены», – заметил вместе с тем Рустам Минниханов.

В результате ударов дронов в Нижнекамске сегодня погибли 13 человек, в том числе пятилетняя девочка, которая во время атаки спала на балконе. Пострадали 78 человек, 25 из них госпитализированы.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Девять человек погибли при ударе беспилотника по хостелу, находящемуся на территории промзоны. Среди погибших там – семь граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана. Есть граждане этих центральноазиатских стран и среди пострадавших.

Жители поврежденного дома сейчас находятся в центре временного размещения. Возбуждено уголовное дело «по факту террористической атаки». Сегодняшний день в Татарстане объявлен днем траура.