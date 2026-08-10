Жителям Нижнекамска рассказали, куда звонить, если повреждено имущество

Для жителей Нижнекамска, чье имущество пострадало при атаке БПЛА, открыли горячие линии. Об этом сообщает городской исполком.

«В некоторых домах пострадало имущество: повыбивало окна или появились трещины в оконных рамах. Если вы столкнулись с подобными проблемами, не откладывайте обращение за помощью. Специалисты готовы поддержать вас и подсказать, как действовать дальше», — призвали в ведомстве.

Для получения помощи при повреждениях имущества необходимо обращаться в службу учёта претензий граждан по номерам 8 (8555) 35-10-72 или 8 (8555) 35-10-00.

При необходимости просмотреть записи с видеодомофонов и камер видеонаблюдения нужно позвонить по номеру 8(8555)41-56-36.

Ранее сообщалось, что по всем вопросам, связанным с соблюдением прав в связи с атакой БПЛА, можно позвонить на горячую линию прокуратуры по номерам: 8(8555)-470-303, 8(843) 291-18-81.

Кроме того, узнать о пострадавших можно, позвонив в Нижнекамскую ЦРМБ, по номеру 8 (8555) 32-22-01.