«Рубин» выразил соболезнования в связи с трагедией в Нижнекамске

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Футбольный клуб «Рубин» выступил с официальным заявлением, выразив глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате происшествия в Нижнекамске.

В обращении клуба говорится, что работники «Нижнекамскнефтехима», где произошла трагедия, являются частью большой семьи «Рубина», и в клубе разделяют это горе.

«Футбольный клуб «Рубин» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в Нижнекамске. Наш клуб готов оказать любую поддержку и помощь тем, кого затронули эти трагические события», — сказано в сообщении пресс-службы «Рубина».

Напомним, что 10 августа пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова сообщила об атаке БПЛА, в результате которой погибли 13 человек, в том числе один ребёнок.