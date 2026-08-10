Раис Татарстана навестил пострадавших в результате атаки БПЛА на Нижнекамск
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Центральную районную больницу и навестил пациентов, пострадавших в результате ударов ВСУ по Нижнекамску. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
«Министерством здравоохранения организованы дополнительные медицинские бригады. Оказывается вся необходимая помощь. Он поговорил с пострадавшими, пожелал скорейшего выздоровления. Врачи доложили о ситуации по каждому пострадавшему», – сообщила Лилия Галимова.
В настоящий момент всего за помощью обратились 78 человек, из них госпитализированы 25 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии в больнице Набережных Челнов, добавила руководитель пресс-службы Раиса РТ.