Старейшая деревянная мечеть Казани получит архитектурную подсветку

В Казани одобрили изменения в проект реставрации и приспособления для современного использования объекта культурного наследия регионального значения — мечети Раджаб (бывшей Заводской мечети). Согласно заключению государственной историко-культурной экспертизы, документ дополнили новыми архитектурными и конструктивными решениями, а также проектом архитектурной подсветки здания.

Одним из заметных изменений станет новое цветовое решение фасадов. Основным цветом мечети предлагается сделать традиционный травянисто-зеленый оттенок, а декоративные элементы — наличники, пилястры и карнизы — окрасить в цвет слоновой кости. Завершение минарета планируется покрыть сусальным золотом. Кроме того, на крыше появится специальное ограждение, необходимое для безопасного обслуживания здания.

Проект также предусматривает архитектурную подсветку, которая позволит подчеркнуть исторические и художественные особенности памятника в вечернее и ночное время. Кабельные линии планируется проложить по чердачному пространству, а осветительные приборы подобрать с учетом особенностей исторического здания.

Заводская мечеть — уникальный памятник для Казани. Это единственная сохранившаяся деревянная историческая мечеть города и единственная уцелевшая историческая мечеть Заказанья. Здание было построено в 1897 году как одно из сооружений льнопрядильной фабрики Алафузовых и использовалось в качестве молельного дома для рабочих. В 1910 году здесь официально зарегистрировали мусульманский приход Ягодной слободы.

После закрытия в 1930 году в здании размещались детский сад, военный госпиталь и общежитие. В середине XX века строение пережило пожар и несколько перестроек. Верующим мечеть вернули в 1993 году, после чего началось ее постепенное восстановление. В последние годы на объекте уже ведутся ремонтно-реставрационные работы за счет благотворителей.

Эксперты пришли к выводу, что предлагаемые решения не затрагивают предмет охраны памятника и соответствуют требованиям законодательства в сфере сохранения объектов культурного наследия. После согласования проекта уполномоченным органом работы смогут продолжиться в соответствии с обновленной документацией.