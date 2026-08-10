news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 10 августа 2026 15:51

Билайн поддержал жителей Нижнекамска бесплатной связью

Читайте нас в
Телеграм

Билайн обнуляет стоимость исходящих звонков и мобильного интернета в Нижнекамске на фоне произошедших сегодня событий.

Мера поддержки будет действовать до 23.59 11 августа для всех клиентов оператора, использующих предоплатную систему, и позволит людям оставаться на связи с близкими и оперативно получать необходимую информацию. В этот период звонки и интернет не будут расходовать включенные в тариф пакеты.

Билайн внимательно следит за ситуацией и делает всё необходимое, чтобы связь оставалась доступной там, где она особенно нужна.

#нижнекамск #атака БПЛА #билайн
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Теракт в Нижнекамске: что известно о массированной атаке БПЛА на Татарстан

Теракт в Нижнекамске: что известно о массированной атаке БПЛА на Татарстан

10 августа 2026
Рустам Минниханов обратился к жителям РТ после атаки БПЛА на Нижнекамск

Рустам Минниханов обратился к жителям РТ после атаки БПЛА на Нижнекамск

10 августа 2026
Новости партнеров