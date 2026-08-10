Девочка, погибшая в Нижнекамске из-за атаки БПЛА, спала на балконе

Девочка, погибшая из-за удара ВСУ по Нижнекамску, в момент трагедии спала на балконе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную жительницу.

«Дрон врезался в дерево и взорвался, обломки повредили соседний дом. Девочке было около 5 лет, в этот момент она спала на балконе в квартире дома на Школьном бульваре», – рассказала агентству женщина.

Ранее глава Минздрава РТ Альмир Абашев сообщил, что девочка скончалась на месте до прибытия скорой помощи.