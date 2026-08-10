За разведение кур и коз на даче могут оштрафовать до 20 тыс. рублей – юрист

Разведение на дачном участке кур и коз может обернуться для владельца штрафом до 20 тыс. рублей. Об этом «Абзацу» рассказал первый заместитель директора Центра развития законодательства, кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков.

По его словам, прямого запрета на содержание небольшого количества птицы или животных для собственных нужд на участках ИЖС нет, однако этот тип земель чаще всего не предусматривает появления там скота.

«На участках СНТ закон допускает содержание сельскохозяйственной птицы и кроликов для собственных нужд, но здесь необходимо учитывать и правила конкретного товарищества. Устав СНТ может устанавливать дополнительные ограничения, а промышленное разведение животных на садовом участке недопустимо. Перед созданием даже небольшого хозяйства стоит проверить не только законодательство, но и документы самого товарищества. Участок под личное подсобное хозяйство предполагает производство сельскохозяйственной продукции для собственных нужд, но и в этом случае речь идет не о промышленной ферме», – предупредил Матюшенков.

Размер ответственности зависит от масштабов. Несколько кур или одна коза вряд ли вызовут вопросы, а фермерское хозяйство с большим поголовьем и систематической продажей продукции точно привлечёт внимание. В таком случае может возникнуть вопрос о нецелевом использовании земли. По статье 8.8 КоАП РФ штраф для граждан составляет от 0,5 до 1% кадастровой стоимости участка, но не менее 10 тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не определена — от 10 до 20 тысяч рублей.