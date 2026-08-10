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Происшествия 10 августа 2026 18:52

Минниханов: В хостеле погибли обычные рабочие

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В хостеле на территории промзоны Нижнекамска при ударе беспилотника погибли обычные рабочие, которые завтракали перед началом рабочего дня. Об этом на своих страницах в социальных сетях рассказал Раис Татарстана Рустам Минниханов, посетивший сегодня подвергшийся атаке дронов город.

«Посетил Нижнекамск. Осмотрели хостел, в котором погибли люди. Обычные рабочие, завтракали перед началом рабочего дня. Вражеский беспилотник в одно мгновение унес жизни 9 человек», – написал Раис РТ в своем канале в мессенджере МАКС.

«Также посетители дом, который пострадал от удара БПЛА. Там от осколков погибла 5-летняя девочка, она спала. В ближайшее время устранят все последствия атаки, чтобы люди могли вернуться в квартиры», – добавил он.

«Хастаханәдә зыян күрүчеләрнең хәлләрен белеп чыктык. Хәзер анда 25 кеше. Табиблар, алар тизрәк терелсен өчен, көчләреннән килгәннең барысын да эшлиләр. Барысына да һичшиксез ярдәм күрсәтеләчәк (в переводе – „В больнице узнали о состоянии пострадавших. Сейчас там 25 человек. Врачи делают всё возможное, чтобы они быстрее поправились. Всем обязательно будет оказана помощь“)», – заверил Рустам Минниханов.

В результате ударов дронов в Нижнекамске сегодня погибли 13 человек, в том числе пятилетняя девочка, которая во время атаки спала на балконе. Пострадали 78 человек, 25 из них госпитализированы.

Девять человек погибли при ударе беспилотника по хостелу, находящемуся на территории промзоны. Среди погибших там – семь граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана. Есть граждане этих центральноазиатских стран и среди пострадавших.

Жители поврежденного дома сейчас находятся в центре временного размещения. Возбуждено уголовное дело «по факту террористической атаки». Сегодняшний день в Татарстане объявлен днем траура.

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#атака БПЛА #нижнекамск #Рустам Минниханов
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