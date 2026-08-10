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На главную ТИ-Спорт 10 августа 2026 14:16

Хорватия выдала визу олимпийской чемпионке Мельниковой для участия в ЧЕ

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Хорватия выдала визу олимпийской чемпионке Мельниковой для участия в ЧЕ
Фото: sportgymrus.ru

Российская гимнастка, олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова и еще трое спортсменов получили хорватские визы и смогут выступить на чемпионате Европы в Загребе.

«Большая работа была проделана в Москве, прежде всего МИД РФ и нашим посольством, в итоге четверо российских спортсменов примут участие в чемпионате. Отдельной благодарности заслуживают те, кто вступился за российскую сборную по спортивной гимнастике, прежде всего руководство Хорватского гимнастического союза, которое активно подключилось к решению вопроса», – заявили в посольстве России.

Подчеркивается, что визы кроме Мельниковой получили Анна Калмыкова, Лейла Васильева, Алексей Усачев.

Чемпионат Европы пройдет в Загребе с 13 по 23 августа.

#спортивная гимнастика
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