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Происшествия 10 августа 2026 14:10

«Мы с Тиграном поможем»: Маргарита Симоньян обратилась к жителям Нижнекамска

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Маргарита Симоньян обратилась к жителям Нижнекамска с готовностью оказать помощь в связи с трагедией. Об этом она написала на своем канале в МАКС.

«Комментариев у меня нет, кроме того, что надо шарашить еще яростнее. Но мы, собственно, это и делаем. Пишите, кому нужна помощь, мы с Тиграном поможем», – написала Симоньян.

Согласно последним данным, за медицинской помощью после атаки вражеских БПЛА обратились 75 человек, Еще 13 человек погибли, в том числе ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте. В Татарстане объявлен траур.

#маргарита симоньян #нижнекамск #трагедия #атака БПЛА
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