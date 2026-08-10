«Мы с Тиграном поможем»: Маргарита Симоньян обратилась к жителям Нижнекамска

Маргарита Симоньян обратилась к жителям Нижнекамска с готовностью оказать помощь в связи с трагедией. Об этом она написала на своем канале в МАКС.

«Комментариев у меня нет, кроме того, что надо шарашить еще яростнее. Но мы, собственно, это и делаем. Пишите, кому нужна помощь, мы с Тиграном поможем», – написала Симоньян.

Согласно последним данным, за медицинской помощью после атаки вражеских БПЛА обратились 75 человек, Еще 13 человек погибли, в том числе ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте. В Татарстане объявлен траур.