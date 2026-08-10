Минниханов: Погибли люди, которые не находились рядом с промышленными объектами

Во время сегодняшней атаки БПЛА ВСУ на Нижнекамск погибли гражданские лица, которые не находились рядом с промышленными объектами. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов представителям прессы после заседания штаба по ликвидации последствий атаки.

«Конечно, очень большое возмущение, что кроме наших промышленных объектов была атака на мирных жителей, на гражданские объекты», – подчеркнул Рустам Минниханов.

«Жилой дом мог бы пострадать еще больше, если бы не дерево, которое смягчило этот удар. Хостел, где живут работяги, – это совершенно не промышленная зона. В жилом доме ребенок спал, и пятилетний ребенок погиб», – перечислил он пораженные объекты.

«У нас сегодня 78 пострадавших, из них – 13 погибших. Погибли люди, которые не на производстве, нигде, если противник хочет сказать, что он наносит удары по топливно-энергетическому комплексу. Нет, [погибшие] – это гражданские люди, люди, которые находились на объектах, которые не рядом с промышленными объектами», – повторил Раис РТ.

В результате ударов дронов в Нижнекамске сегодня погибли 13 человек, в том числе пятилетняя девочка, которая во время атаки спала на балконе. Пострадали 78 человек, 25 из них госпитализированы.

Девять человек погибли при ударе беспилотника по хостелу. Среди погибших там – семь граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана. Есть граждане этих центральноазиатских стран и среди пострадавших.

Жители поврежденного дома сейчас находятся в центре временного размещения. Возбуждено уголовное дело «по факту террористической атаки». Сегодняшний день в Татарстане объявлен днем траура.