Спецназ нагрянул к подозреваемым в обмане банков на 134 млн рублей, – МВД по РТ

Видео жесткого задержания работников юрфирмы, подозреваемых в мошенничестве на 134 млн рублей, обнародовало МВД по РТ. Спецназ нагрянул к предполагаемым злоумышленникам утром, пока те еще спали.

Согласно данным правоохранителей, установлена причастность сотрудников юридической фирмы к организации преступного сообщества и участию в нем. Еще в прошлом году было заведено 19 уголовных дел по 58 эпизодам, однако позже следователи и оперативники выявили новые факты преступной деятельности.

Как полагает следствие, в период с января 2023-го по июль 2025 года 35-летний директор юридической компании привлек к сотрудничеству своих знакомых, включая арбитражного управляющего и работника кредитной организации. Сообщники открыли шесть филиалов.

Главарь подбирал индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Татарстане, а также за пределами региона. Фактически бизнесмены деятельность не вели, но на них оформлялись кредиты, а обязательства по ним не исполнялись. Злоумышленники обналичивали полученные займы, а юристы инициировали процедуру банкротства заемщиков, забирая себе в качестве вознаграждения порядка 30% от сумм. В итоге банкам, в том числе с государственным участием, был причинен ущерб на сумму свыше 134 млн рублей.

«Криминальная схема была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД совместно с коллегами из ГУЭБиПК МВД России. В настоящее время в отношении восьмерых ключевых фигурантов следователями полиции возбуждены уголовные дела по трем частям статьи 210 УК РФ. Обвиняемыми в серии мошенничеств признаны 35 человек, включая недобросовестных бизнесменов. Расследование продолжается», – говорится в сообщении МВД по РТ.