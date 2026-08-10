Большунов рассказал, как FIS рассматривала его заявку на нейтральный статус

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Российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал, как, по его мнению, в FIS рассматривали его заявку на нейтральный статус.

«Да, ответили. Отправляешь заявку, и тут же отвечают. По сути, без проверок, без всего. В течение одного дня. "До свидания" - и все. Достаточно моей фамилии. Если бы была комиссия, то хотя бы два-три дня рассматривали. А не в тот же день обратное письмо. Просто "нет". Понятно, что ничего даже не проверяли», – сказал Большунов РИА Новости.



Добавим, что в прошлом сезоне FIS приняла решение отказать россиянину в участии в международных соревнованиях в нейтральном статусе, в том числе и в отборе на Олимпиаду в Италии.