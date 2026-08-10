Минниханов выразил соболезнования в связи с гибелью иностранцев при атаке БПЛА

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана, председатель Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Рустам Минниханов выразил соболезнования президентам Узбекистана и Таджикистана в связи с гибелью граждан их стран во время сегодняшней атаки БПЛА ВСУ на Нижнекамск. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Их (Узбекистана и Таджикистана – прим. Т-и) граждане – среди погибших в хостеле, всего девять человек», – уточнила она.

Скриншот предоставлен пресс-службой Раиса РТ

В траурной телеграмме, адресованной Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, Рустам Минниханов заметил: «Особенно тяжело осознавать, что эта трагедия произошла на татарстанской земле, с которой Узбекистан связывают давние и по-настоящему братские отношения, а наши народы – тесные исторические, культурные и гуманитарные связи».

От имени жителей Татарстана и от себя лично Раис РТ выразил лидеру Узбекистана, родным и близким погибших и пострадавших, а также всему народу этой центральноазиатской страны искренние соболезнования и слова глубокой поддержки.

«Разделяем боль невосполнимой утраты. В этот тяжелый час наши мысли и чувства – с семьями жертв чудовищного теракта. Желаю им мужества, душевных сил и стойкости, а всем пострадавшим – скорейшего выздоровления», – добавил он.

Минниханов также заверил, что семьям погибших и пострадавших граждан Узбекистана в тесной координации с дипломатическим корпусом этой страны в Российской Федерации будет оказана вся необходимая помощь.

Скриншот предоставлен пресс-службой Раиса РТ

В траурной телеграмме, адресованной Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, Раис РТ также констатировал: «Тяжело сознавать, что эта трагедия разыгралась на татарстанской земле, с которой Таджикистан связывают давние и подлинно братские отношения, а наши народы – тесные исторические, культурные и гуманитарные узы».

От имени жителей Татарстана и от себя лично Раис РТ передал лидеру Таджикистана, родным и близким погибшего и пострадавших, а также всему таджикскому народу самые искренние соболезнования и слова глубокой поддержки.

«Мы разделяем боль невосполнимой утраты. В этот горький час наши мысли и чувства - с семьями жертв бесчеловечного теракта. Желаю им мужества, душевных сил и стойкости, а всем пострадавшим – скорейшего выздоровления», – заключил Минниханов.

Кроме того, он заверил, что семьям «погибшего и пострадавших таджикских граждан» при тесной координации с дипломатическим представительством их страны в Российской Федерации будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее стало известно, что девять человек погибли при ударе дрона по хостелу, находящемуся на территории промзоны. Было объявлено также, что среди погибших – семь граждан Узбекистана. Таким образом, из девяти погибших в хостеле семеро были узбекистанцами, а один – гражданином Таджикистана.

Всего в результате атаки БПЛА погибли 13 человек, в том числе пятилетняя девочка, которая во время атаки спала на балконе. Еще более 70 человек пострадали, из них 21 был госпитализирован. Как сообщили ранее в Главном следственном управлении СК РФ, возбуждено уголовное дело «по факту террористической атаки». Сегодняшний день в Татарстане объявлен днем траура.